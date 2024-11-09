TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 153. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 153. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 153. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 153. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

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GÖNÜL DAĞI 153. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner ve Selma bebeğinin cinsiyetini öğrenirler. Bizimkiler Selma'ya nasıl bir sürpriz yapacaktır?

Ramazan ikinci çocuk için Asuman'ı ikna etmeye çalışır. Ramazan nasıl bir plan izleyecektir?

Sedef, mesajlaştığı kişiyle kaçmaya karar verir. Taner ve Sefer, Sedef'i bulabilecekler midir?

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GÖNÜL DAĞI 153. bölüm fragmanı izle