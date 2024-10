Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 82. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 82. bölümü fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları araştırılıyor. Yalı Çapkını 82. bölümü fragman izleme linki haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halis, yokluğunda gelişen olayları anlamaya çalışır. Abidin ise hakkı olanı almadan gitmemeye karar vermiştir. Orhan, Betül ile ilgili problemlerini çözmeye çalışırken İfakat çoktan ipleri eline almıştır. Seyran yalının içinde hem duygularından hem de eski günlerin anılarından kaçmaya çalışır, ancak Ferit'in davranışları bunu neredeyse imkansız kılmaktadır.

Ortada dolanmaya devam eden Sinan tehdidi, Ferit ve Seyran'ı her an birbirine daha çok yaklaştırırken Diyar, dedesinden gelen nihai bir karar ile sarsılır. Seyran kalbinden geçenler ile doğru olduğunu bildikleri arasında bir seçim yapmak zorundadır. Yaptığı seçim ile birlikte kendini hiç tahmin etmeyeceği birinin kapısını çalarken bulur. Ferit şimdi her zamankinden daha çok kapana kısılmış gibi hissederken Halis'ten gelen bir yardım ile ne istediğinin farkına varır. Akıntıya karşı kürek çekmekten yorulan Ferit'in Seyran'a meydan okuması şaşırtıcı sonuçlar doğuracaktır.

