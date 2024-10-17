Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 21. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 21. bölüm linki haberimizde...

TRT'nin dizisi Kara Ağaç Destanı yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicinin dikkatini çekti. "Kara Ağaç Destanı'nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 21. bölüm izle aramaları hız kazanırken 21. bölüm izleme linki haberimizde...

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KARA AĞAÇ DESTANI 21. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer'in, Sultan'ı düğünden kaçırmasıyla Kara Ağaç'ta yer yerinden oynar. Bir yanda Celal Ağa, diğer yanda jandarma Ömer'i aramaktadır. Bütün engelleri aşıp kaçmayı başaran Ömer ve Sultan yeni bir kararın eşiğindedir. Sultan, Ömer'e teslim olmasını söylese de Ömer bunu kabul etmez.

Celal Ağa, Ömer'i saklandığı yerden çıkartmak için Raziye'yi alıkoyar. Bunu haber alan Ömer, Raziye'yi kurtarmak için harekete geçer. Ömer, Raziye'yi kurtarabilecek midir?

Konakta Ömer ve Sultan'ın yakalanmaması için gizlice yardım eden Asiye ve Zeynep'i nasıl bir kader beklemektedir?

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

Emre Kıvılcım

Meltem Akçöl

Olgun Şimşek

Özlem Conker

Arman Uslu

Merih Öztürk