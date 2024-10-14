Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Güzel Aşklar Diyarı konusu ile ilgi çekti. Dizide Kapadokya'nın eşsiz doğasında yaşanan imkansız bir aşk hikayesinin ekrana geliyor. İzleyiciler bir sonraki bölüm için araştırmalara başlarken "Güzel Aşklar Diyarı 5. bölüm fragmanı izle, Güzel Aşklar Diyarı yeni bölüm fragmanı" sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...
GÜZEL AŞKLAR DİYARI GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Roza'nın Tufan'a silah doğrultması, Tufan'ın ellerinden kaçmasına sebep olur. Arhan, Deniz'le aralarındaki buzları eritmeye uğraşırken Lal'in evden kaçıp Alaca konağına sığınması Deniz ve Arhan arasında yeni bir gerilim başlatır. Arhan'ın peşinde oldukları kamyoneti bulmak için gittiği yerde yaşayacağı şok bütün planlarını etkileyecektir.
Bu sırada Deniz, kendisine gelen bir teklifle hastanede çalışmak için görüşmeye gider. Ancak henüz farkında olmasa da yolu hayatını etkileyecek biriyle kesişmiştir. Tüm bunlar yaşanırken Gönül, beklemediği bir anda konağın en büyük sırrını öğrenir.
GÜZEL AŞKLAR DİYARI KONUSU NEDİR?
İzmirli bir doktor olan Deniz, sevgilisi Arhan'ın doğup büyüdüğü yerleri görmek ve ailesiyle tanışmak için onunla Kapadokya'ya gider. Deniz, Arhan'ın ailesiyle tanışmayı beklerken Arhan'ın annesi Gönül'den Arhan'ın bir sözlüsü olduğunu öğrenir. Bu söz iki ailenin birbirine verdiği bir sözdür, Arhan hiçbir zaman böyle bir söz vermemiştir. Duydukları karşısında İzmir'e dönmeye karar veren Deniz'i Arhan havaalanında durdurur. Onun hayatını geçirmek istediği tek kişi Deniz'dir. Arhan ve Deniz evlenmeye karar verirler. Ancak düğün gecesi Arhan'ın abisi Cemal'in vurulmasıyla bir kabusa döner. Şimdi bulmaları gereken bir katil vardır ve zorluklarla sınanacak aşkları…
GÜZEL AŞKLAR DİYARI OYUNCULARI
Halil Ergün
Özgü Kaya
Burak Berkay Akgül
Meltem Cumbul
Melis Birkan
Ege Kökenli
Özgür Emre Yıldırım
Ekin Aksoy
Berkan Şal
Ali Başar
İbrahim Dizlek
Miray Akay
Yankı Ayhan
Yunus Narin
Ersel Şibil
Mustafa Arda Işık
Işıltı Su Alyanak
Lidya Atlik