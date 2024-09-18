Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yapımı Taş Kağıt Makas yeni sezonuyla izleyici karşısına geçti. Zengin oyuncu kadrosu ve alışılmışın dışındaki konusuyla her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen diziyle ilgili "Taş Kağıt Makas 15. bölüm izle full kesintisiz" sorguları yapılıyor. Detayları sizler için derledik.

TAŞ KAĞIT MAKAS 15. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS 15. BÖLÜM ÖZETİ

Adalet savaşına kaldığı yerden devam eden Umut, Harun ve Alev'le birlikte açtıkları hukuk bürosunda mücadelesini sürdürür. Artık kamuoyunda "kahraman avukat" olarak anılmaya başlar. İstanbul'a yerleşen suç baronu Marko Karaormanlı'nın peşinde olan Umut, kara para aklama davasıyla birlikte; Fecir Emirkıran'ın da içinde olduğu bu organize suç örgütüne ilk meydan okumasını gerçekleştirir. Tüm bu mücadelenin arasında, Alev'le kurduğu yeni kurduğu yuvasını, bir kız çocuğu haberinin mutluluğu sarar.

Bünyamin Emirkıran'ın hapse girmesiyle birlikte, Fecir eski güçlerini yeniden kazanmak için önemli bir yola girmiştir. Bir futbol kulübü satın alan Fecir, hem kamuyonun gözünde sevilen bir figür olur, hem de kara para aklama düzenini futbol kulübü üzerinden işletir. Onu bu sisteme dahil eden yeni ortağı Marko Karaormanlı'yla birlikte, önemli bir organizasyonu yönetmeye başlarlar. Bir süredir kafa tatilinde olan Harun Yakar, Umut'un aldığı kara para davasıyla birlikte sahalara geri döner.

Marko Karaormanlı'nın yargılandığı davadaki önemli bir tanık, Harun'un eski arkadaşıdır. Umut için tanığı ikna etmeye giden Harun, karşısına çıkan Güneş'le birlikte hesapta olmayan bir yola da girer. Harun için güneş yeniden doğmaya başlar. Umut, suç baronlarına, o düzenin içinde yükselen Fecir Emirkıran'a karşı adalet mücadelesini sürdürürken; artık geri dönüşü olmayan bir savaşa girmiştir. Bu savaştan kim galip çıkacaktır? Haklılar mı? Güçlüler mi?

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut, babasını kurtarmak için çırpınmaktadır. Avukat sıkıntısı yüzünden ne yapacağını şaşıran Umut, Harun'u buluyor. Harun, kirli ve zengin kişilerin avukatı olarak tanınmasından dolayı Umut için riskli bir kişidir. Harun, karmaşık bir dava olduğunu gördüğü olayı kabullenir. Umut ile cezaevindeki babasını görmeye giden Harun, olayı anlamak için Rıza'ya sorduğu sorunun yanıtı karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

TAŞ KAĞIT MAKAS 15. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS 15. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI