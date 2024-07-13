Üçlü Tehlike (Triple Frontier) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Üçlü Tehlike ne zaman ve nerede çekildi?

Ünlü sinema filmlerinden Üçlü Tehlike, televizyon ekranlarından yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi. J.C. Chandor'un yönettiği film hakkında araştırılan Üçlü Tehlike filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Üçlü Tehlike ne zaman ve nerede çekildi? sorularının cevabı haberimizde...

Üçlü Tehlike filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini J.C. Chandor'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Üçlü Tehlike filminin konusu ne? Üçlü Tehlike oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÜÇLÜ TEHLİKE FİLMİNİN KONUSU NE?

Beş eski Özel Kuvvetler operasyon askeri, Güney Amerika'nın seyrek nüfuslu sınır bölgesinde bir soygun planlamak için bir araya gelir. 5 kişilik bu ekibin hedefi, şiddetiyle tanınan, zengin bir kartelin servetidir. Bu isimsiz kahramanlar prestijli kariyerlerinde ilk defa bu tehlikeli misyonu ülkeleri için değil, kendileri için üstleniyorlardır. Ancak olaylar beklenmedik bir dönüşle birlikte kontrolden çıkmaya başlar. İncelikli planları devasa bir kaosun içinde kaybolup gitmeye başladığı zaman bu beş üstün nitelikli adamın yetenekleri, sadakatleri ve ahlakları, hayatta kalmak için verdikleri zorlu mücadele sırasında kırılma noktasına itilecektir.

ÜÇLÜ TEHLİKE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?