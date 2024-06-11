Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezonda yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 164. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 164. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman, merakla beklenen 164. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 164. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 164. bölüm ile ilgili tüm detaylar...

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KURULUŞ OSMAN 164. BÖLÜM KONUSU

KONSTANTİN İÇİN YOLUN SONU

Osman Bey, Konstantin'i gafil avlamak için harekete geçmiştir. Konstantin oynadığı oyuna rağmen Osman Bey'le karşı karşıya gelmiştir. Osman Bey, Konstantin için nasıl bir son hazırlamıştır?

ALAEDDİN VE MEHMET BEYLER HESAPLAŞIYOR

Elçim Hatun'a oynanan oyunda Mehmet Bey'in parmağı olduğu açığa çıkar. Alaeddin için bu bardağı taşıran son damladır. Alaeddin ve Mehmet için hesaplaşma vaktidir. Bu hesaplaşmanın sonunda iki beyliği bekleyen büyük açmaz ne olacaktır?

ORHAN BEY VE HOLOFİRA ARASINDA NELER OLACAK?

Öte tarafta Orhan Bey, Holofira'nın Bursa'da güvende olmadığını düşünür. Onu götürmek için izin ister. Holofira, onu Bursa'dan götürmek için gelen Orhan'a ne cevap verecektir?

ALAEDDİN BEY GONCA HATUN'UN DÜĞÜN TOYU

Osman Bey'in Konstantin'i alt edip obaya dönüşünün ardından Alaeddin ve Gonca'nın toyu kurulur. Her yanda şenlik hakimken Osman Bey cümle beyliklere mektuplar gönderir.

TÜRKLER TEK BİR SANCAK ALTINDA!

Artık devleti kurma vaktidir. Osman Bey herkesi Türk'ün devleti için sıkılı bir yumruk gibi olmaya davet eder. Cümle beylikleri tek bir sancak altında toplamak isteyen Osman Bey'e beyliklerin cevabı ne olacaktır? Osman Bey, kutlu İslam davası için çıktığı bu yolda kimlerle olacaktır?

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👉KURULUŞ OSMAN 164. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)