Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı

Sandık Kokusu 26. bölüm fragmanı şimdiden izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyicinin kalbini kazanmış gibi görünüyor. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın paylaştığı dizide, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta oyuncular da yer alıyor. Sandık Kokusu 26. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimiz. İşte Sandık Kokusu yeni bölüm bilgileri...

Show TV'nin yeni soluklu dizisi Sandık Kokusu Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın anne-kızı canlandırdığı dizide pek çok başarılı oyuncu da rol alıyor. Sandık Kokusu ilk bölüm tanıtımı epey yankı uyandırmıştı. İzleyiciler ise Sandık Kokusu 26. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor.

SANDIK KOKUSU 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sandık Kokusu'nun 25. Bölümünde; Reha işlemleri başlatıp Karsu'yu velayet kurallarına uymadığı için şikâyet eder. İşe gelen Karsu, onu bekleyen polisler tarafından emniyete götürülür.

Karsu, Selin'in arkasından hastaneye gelir. Reha, Karsu'nun da orada olduğunu görünce şaşırıp şüphelenmeye başlar.

Hülya'nın sürekli Hasan ile ilgilenmesi Filiz'i çok sinirlendirir. Hasan, Filiz rahatsız olmasın diye Hülya'yı uzaklaştırmaya çalışır ancak Hülya türlü türlü bahanelerle Hasan'ın yanına gelmeye devam eder. Bu durum Hasan ile Filiz ilişkisini nasıl etkileyecektir?

Tılsım, arkadaşlarını eve davet etmek isteyince Hande'ye Reha'nın gözüne girmek için fırsat doğar. Gösterişli bir organizasyonla parti düzenler ve Tılsım çok mutlu olur. Reha işlemleri başlatıp Karsu'yu velayet kurallarına uymadığ�� için şikâyet eder. İşe gelen Karsu, onu bekleyen polisler tarafından emniyete götürülür.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

Demet Akbağ

Özge Özpirinçci

Metin Akdülger

Necip Memili

Levent Can

Mina Akdin

Ergun Kuyucu

Kayhan Açıkgöz