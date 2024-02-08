📺 Sakla Beni 15. Bölüm izle

Cemil'e yardım etmek isteyen İncila tehlikeli bir işe kalkışırken, Gülten'in Cemil'i görmesi işleri daha da zorlu hale getirir. Dedesinin tavırlarından rahatsız olan Mete, her şeyi göze alarak Kont Ziya'ya rest çeker. İncila'ya dair gizli planları Ozan tarafından ortaya dökülen Naz, Atıf'ın karşısında zor durumda kalır. Cemil'in evde gizlendiğini öğrenen Mete, bir yandan babasız büyümüş olmanın acısını ve öfkesini yaşarken, bir yandan da Cemil'e yardım etmeye mecbur kalır. Aile içindeki dengeleri yeniden sağlamak isteyen Naz, Kont Ziya'yı iş birliği yapmaya zorlayacak bir hamle yapar. Fakat Ziya'nın herkesi şaşırtacak daha başka bir planı vardır.