Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 55. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 55. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 55. BÖLÜM ÖZETİ

Kazım'ın hayati tehlikesi olduğunu öğrenen Orhan büyük bir telaşa kapılırken, durumun Halis Ağa'nın kulağına gitmemesi için İfakat'tan yardım ister. Babasını kaybetmenin eşiğine gelen Seyran ise ona bunu yaşatanlara hak ettikleri cezayı vermeye kararlıdır. Geçmişte babasının ona destek olduğu zor zamanları hatırlayan Ferit, bir yandan gerçeği Seyran'dan saklamaya çalışırken, bir yandan da babasının hapishaneye girmesini engellemek için yoğun çaba harcar.

Seyran, babasını kurtardığı için Ferit'e minnet duyar fakat Orhan'ın izini bulmak için çabalamaktan vazgeçmez. Babasını yurt dışına kaçırmak için tüm hazırlıkları tamamlayan Ferit, amacına ulaşmaya çok yaklaşsa da Seyran henüz son hamlesini yapmamıştır.

YALI ÇAPKINI 55. BÖLÜM İZLE 🎬

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