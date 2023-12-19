ÜÇ KIZ KARDEŞ 67. BÖLÜM

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi 67. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 67. bölümü araştırıyor. İşte Üç Kız Kardeş 67. yeni bölümü ve detayları...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 19 Aralık Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Üç Kız Kardeş 67. bölüm bilgileri..

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 67. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkan ve Somer yeniden mutlu olmak için bir araya geliyorlar. Ancak Türkan, Somer'in kendisine layık gördüğü cezayı ve yaşantıyı unutmakta güçlük çekiyor. Tüm bunlar yaşanırken Rüçhan paranoyak bir şekilde Türkan'ın üzerine gidiyor ve onun kendisini öldürebilme ihtimali yüzünden Türkan'a saldırıyor!

Rüçhan, Türkan'la girdiği boğuşma esnasında ona zarar verir ve yaptığından pişman olur. Rüçhan, akıl sağlığının iyi olmadığını farkeder. Öte yandan Somer, Türkan'a onunla ve kızıyla birlikte yeniden mutlu bir aile olmak istediğini söyler. Tüm bunlar yaşanırken Rüçhan intihara kalkışır. Peki, Rüçhan intihar edecek mi?

Türkan, çektiği işkencenin Somer değil de Rüçhan tarafından yapıldığını öğrenir. Rüçhan, Türkan'ın kendisini ölüme sürüklediğini haykırır. Türkan ise hayatını mahveden kişinin Rüçhan'ın kendisi olduğunu gözyaşları içinde söyler. Somer, Türkan'a yapılanların ardından vicdan azabı duyar. Türkan'dan özür dileyen Somer, olacakları göze alır.

Rüçhan'ın, Türkan'a oynadığı oyunun farkına varan Somer Türkan'ı Rüçhan'dan korumaya kararlıdır. Özer Rüçhan'la bu oyuna devam etmemesi için konuşsa da bir işe yaramayacaktır. Kartal, Korman Zeytincilikle ilgili yeni planların peşindeyken diğer taraftan Korman ailesine kara bulutlar çökmeye başlar.

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