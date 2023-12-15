Başrollerinde İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, son bölümüyle 15 Aralık Cuma günü ekrana geldi. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da tüm dikkatleri üzerinde toplayan Ateş Kuşları hakkında arama motorlarında Ateş Kuşları 35. bölüm full izle - Ateş Kuşları son bölüm izle - atv Ateş Kuşları izle full HD sorgulamaları yapıyor. İşte Ateş Kuşları 35. bölüm detayları...

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 35. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni sezonunda 35. bölüm 15 Aralık Cuma günü yayınlanacak. Diziseverler, 35. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 35. bölüm bilgileri...

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ATEŞ KUŞLARI 35. BÖLÜM KONUSU

Hüma hayatını kaybeder, Nazmiye kendi kızının katili olarak tutuklanır. Zıpkın, Kara ve Gülayşe yine bir masumun bedel ödüyor oluşuna dayanamazlar ve Barbar'ı çok sinirlendiren bir şey yaparlar. Gülayşe'ler neyin peşinde? Sabit, Mercan'ın amcası Mümtaz'ın odasına tırmanır! Zaten Mercan'dan şüphelenmiş olan Perihan onu yakalarsa polisi arayacağına göre, bunu neden yaptı? Sabit'in aklından neler geçiyor? Zıpkın, Hüma'dan bir özür dahi dileyemeden gittiği için vicdan azabından kıvranır. Sare ise onun suçluluk duymasını hiç istemiyor çünkü bu onun çok iyi bildiği bir duygu. Sonunda Sare geçmişinden getirdiği ağır yükü, Zıpkın'la paylaşacak mı?

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)