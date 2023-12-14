atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, sezon arasının ardından 14 Aralık Perşembe günü 49. bölümüyle ekranlara gelecek. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölümünü merak eden seyirciler, 49. bölüm konusu ile bölüm araştırmaları yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 49. bölüm full HD...

ALDATMAK 49. BÖLÜM | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 49. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 49. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 49. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 49. BÖLÜM KONUSU

İpek, Güzide'ye karşı oynadığı oyunda büyük bir hamle yapar. İyi niyeti bir kez daha suistimal edilen Güzide hem ailesini hem de ilişkisini tamir etmeye çalışır. Sezai ile Güzide'nin ilişkisi çalkantılı bir döneme girer. Kızına yeni kavuşan Sezai kime güveneceğini seçmek zorundadır.

Ümit, birine körü körüne güvenmenin sonuçlarıyla yüzleşir. İçinde bulundukları durumda bitirici hamleyi yapan ise zamanında dayısıyla aynı hataları yapan Ozan olacaktır.

Tolga'nın kaderi Selin'in söyleyeceklerine bağlıdır. Ne var ki Serra, ablasının ifadesinin Tolga'yı aklamasını istemez. Oğlunu korumaya çalışırken onu kandırarak işleri bu noktaya getiren Oltan vicdanıyla mücadele ederken beklemediği biriyle yakınlaşır.

Oylum, bu zor zamanlarında hem eski erkek arkadaşının hem de eski dostunun yanında olamamanın verdiği acıyla baş eder. Nazan, teyzesinin başlattığı bu kumpaslar savaşında kendi tarafını açıkça belirtir. Kahraman'ın geçmişinden bir sır Dicleli ailesinin gündemini değiştirmek üzeredir.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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ALDATMAK 49. BÖLÜM İZLE