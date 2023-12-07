MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 7 Aralık MasterChef eleme adayı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye All Star'da 7 Aralık Perşembe günü dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Yarışmacıların hamsili ekmek ile birbirine meydan okuduğu bu bölümde MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 7 Aralık Perşembe akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, hamsi ekmeği hazırladıkları tatları jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te 7 Aralık Perşembe günü birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan eleme adayları KIVANÇ oldu.

7 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef'in yeni bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı DİLARA oldu.