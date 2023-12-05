ÜÇ KIZ KARDEŞ 65. BÖLÜM FRAGMAN

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi 66. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 66. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Üç Kız Kardeş 66. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 66. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 66. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Somer, Türkan'a annesine yaşattığı zor zamanların cezasını kesmeye karar verir. Türkan, Somer tarafından kendisine nasıl bir ceza verileceğinden habersiz kendini onun merhametine bırakır. Peki, Türkan Somer'in kestiği cezayı kabul edecek mi? Somer, Türkan'ı gafil avlamış, Rüçhan'ın başına gelenler konusunda öfkelenmiştir. Türkan kızını kaybetme korkusuyla Somer'e söyleyemediği için çok korkmuştur. Sevdiği adam tarafından köşeye sıkıştırılır. Somer, annesinin intikamını almak için Türkan'ı Defne'den ayırıyor. Türkan çaresiz kalıyor ve ne yapacağını bilmiyor. Rüçhan ise Somer'e Türkan'ı çocuğundan ayırmaması gerektiğini söylüyor. Derya başlarına gelenler için çok üzgündür. Desteği de kız kardeşi Dönüş ve babasından görür.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 66. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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