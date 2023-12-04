Ömer 35. bölüm fragmanı izle aramaları başladı. Star TV'de yayınlanan Ömer dizisi en son bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Ömer 35. yeni bölüm fragmanını izlemek isteyen dizinin takipçileri internetten "Ömer 35. Bölüm fragmanı izle" ve "Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorularının yanıtını aramaya başladı. Peki, Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi 35. bölümde neler olacak? İşte, Star TV ile Ömer 35. bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...

Star TV'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Ömer'in yeni bölümü heyecnala bekleniyor. Ömer dizisinin gelecek bölümde neler yaşanacağını görmek isteyen izleyiciler ise Ömer 35. bölüm fragmanı izle linki için arama motorlarına yönelmişti. İşte Ömer 35. bölüm fragmanı ve detayları..

ÖMER 35. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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ÖMER GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Nevzat'ın sözleriyle içine kurt düşen Gamze, şüphelere kapılsa da Ömer'i Şule ile birlikte çalışma konusunda desteklemeyi sürdürür. Gamze'nin desteğiyle mahcup hisseden Ömer, son zamanlarda ihtiyaç duyduğu anlayışı ve desteği gösteremediği için ondan özür diler. Hem aile hem de iş sorunlarıyla boğuşan Gamze ise, Tuna'yı ihmal ettiği ve oğluyla arasındaki bağın zayıfladığı gerçeğiyle sert bir şekilde yüzleşir.

Evliliği yüzünden çocuklarıyla arası açılan Reşat, bu kararıyla bir anda yalnızlaştığını hissederken, Reşat ve çocuklardan beklediği sevgi ve kabulü görememek Çiçek'i üzer. Boşanmaya direnen Hakan, türlü yolları denemeyi sürdürür. Eda'da bir tuhaflık olduğunu fark eden Şükran ise, meselenin peşine düşer.

Bir ev tutmalarının elzem olduğunu fark eden Gamze, durumu Ömer'le paylaşsa da ekonomik olarak iyi durumda olmayan Ömer, bu fikre sıcak bakmaz. Fakat Çiçek ile soğukkanlı bir şekilde konuşmaları gerektiğinin farkındadır.

ÖMER 35. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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