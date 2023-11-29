atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisi 139. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 138. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Kuruluş Osman 139. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

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atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisi, 139. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 139. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Kuruluş Osman 139. bölüm bilgileri...

KURULUŞ OSMAN 138. BÖLÜMDE NELER OLDU?

ÜSTAT GERA VE KARACELASUN İTTİFAKI KURULACAK MI?

Karacelasun, kardeşi Akcelasun'un intikamını almak için Uçlar'a gelmiştir. Karacelasun, Üstat Gera ile karşılaşır. Üstat Gera ve Karacelasun ittifak edecek midir? Birbirlerine şartları ne olacaktır?

MALHUN HATUN'DAN HOLOFİRA'YI ÜZECEK HAMLE!

Orhan Bey ve Holofira'nın aşkı gitgide büyümektedir. Fakat Malhun Hatun'un bir hamlesi Holofira'yı oldukça üzer. Bu hamle nedir?

ALAEDDİN BEY VE GONCA HATUN KILIÇ KILICA!

Alaeddin Bey ve Gonca Hatun birbirleriyle kılıç kılıca gelirler. İkili birbirine neyin hesabını sormaktadır?

UÇ PAZAR BASKINI!

Karacelasun ve nökerleri Uç Pazar'a baskın verir. Mehmet Bey olay üzerine çok öfkelenir. Her şeyden Osman Bey'i sorumlu tutar. Baskında Uç Pazar'da verilen kayıp çok mu fazladır? Baskında kimler zarar görecektir?

DÜŞMANA FIRSAT YOK!

Osman Bey büyük bir tehlike olduğunun farkındadır. Fakat "Korku Müslüman toprağında yaban ot gibidir asla yeşermez amma eğer ki yeşertmeye çalışırlarsa buna da asla müsaade etmeyiz!" diyerek düşmana fırsat vermeyeceklerini ortaya koyar!

YAKUP BEY'İN HAYATI TEHLİKEDE!

Yakup Bey o esnada Türkmen Bey'leriyle toplanmıştır. Ne Moğol'a ne de Bizans'a göz açtırmayacaklardır. Fakat biatını geri aldığı için Osman Bey bu toplantıda yoktur. Osman Bey; Moğollar'ın, Türkmen Beylerinin, kendisinin ve de Yakup Bey'in peşinde olduğunun farkındadır. Saadet Hatun'a Yakup Bey'in nerede olduğunu sorar. Yakup Bey'in canı tehlikededir.

KARACELASUN PUSU KURUYOR!

Osman Bey ve alpları Moğollar'ın tuzaklarını bozmak için çıktıkları yolda tuzaklarla karşılaşırlar. Yakup Bey ve Türkmen Bey'leri de Karacelasun'un pususuna uğramıştır.

Osman Bey ve alpları Yakup Bey'leri kurtarabilecekler midir?