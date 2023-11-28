Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi 65. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 65. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Üç Kız Kardeş 65. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 65. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 65. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Türkan'ın polis eşliğinde götürülmesi Somer'de ilk kez "Türkan mı yaptı" düşüncesinin oluşmasına neden olur. Tüm parçaları birleştirdiğinde, sevdiği kadının annesinin katili olma ihtimali Somer'i oldukça yaralar. Türkan ise, yolun sonuna geldiğini düşünür. Rüçhan aklındaki planın işlemesi için Kartal'a anlaşma teklif eder.

Diğer taraftan Kalender ailesinde Müjgan için yemek organize edilir. Müjgan'ın yemeğe gelişi, Dönüş'ün yüreğinde soğuk rüzgarlar estirir. Nesrin'in ölümüne neden olan düğün fotoğraflarını gönderenin Sevilay olduğu ortaya çıkar. Bu yüzden de Derya ve Mustafa arasında ipler gerilir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 65. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE