AİLE 22 BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aile dizisi 22. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 22. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Aile 22. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Aile'nin, 22. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Aile dizisinin yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Aile fragman izle konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

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Aylar sonra nihayet aşka teslim olan Devin, kendini bir anda hayatının en büyük sınavının içinde bulur. Aslan hastanede yaşam mücadelesi verirken Devin sevdiği adamı hayattan koparmaya çalışan kişi ya da kişileri bulmaya karar verir. Ancak bu yolda yalnız yürümeyecektir. Hayatlarının en büyük acısı Hülya ve Devin'i bir araya getirir. İki kadın bu uğurda sırt sırta mücadele ederken Aslan'ı vuran tetikçinin peşine düşerler. Acaba bu olayın

azmettiricisi kimdir? İlyas mı? Cihan mı? Nedret ve Bedri mi? Yoksa İbo mu? Tedavisine evde devam edilen İbo'nun odasında bulunan not, Hülya'nın şüphesini iyice arttırırken Devin, Bedri ile marinada karşı karşıya gelir. Bedri'nin hırsları uğruna her şeyi yapabilecek biri olduğunu anlaması Devin'in şüphesini iyice körükler. Bedri, Nedret'le birlikte kurduğu planlarını işletmeye devam ederken; Aslan'ın yokluğunda kızını hapisten kurtarmayı başaran İlyas önemli bir sorunun peşine düşer. Şüpheliler listesinin bir diğer ismi olan Cihan ise Serap ile aile olma yolunda ilk adımı atar. Ancak düğün

günlerinde onları tehlikeli bir sürpriz beklemektedir. Çember giderek daralırken tetikçi sonunda yakalanır. Hülya ve Devin azmettiricinin kim

olduğunu öğrenmek için kolları sıvarlar. Ancak tetikçiyi konuşturmak hiç de kolay olmayacaktır. Devin kendi yöntemlerini kullanarak gerçeğe ulaştığında ise yanıtlanması gereken tek bir soru kalır: Canınızdan çok sevdiğiniz birini er ya da geç öldüreceğini bildiğiniz bir insanın yaşamasına izin verir miydiniz? Olayın ardındaki sis perdesi aralanırken hastanede ölüm kalım mücadelesi veren Aslan'ın sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşanır. Şimdi Aslan'a bu hain planı kuran kişi ya da kişiler için bedel ödeme vaktidir.

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