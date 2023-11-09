MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 9 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı ve gecenin eleme adayı belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? diye arama motorlarından aratıyorlar. Peki, MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef All Star'da eleme adayı kim oldu?

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 10.11.2023- 01:50 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023- 01:50