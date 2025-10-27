Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

Stuttgart maçı artık geride kaldı, futbolda geçmişi düşünecek vaktiniz olmaz. Stuttgart maçının 11'i ile sahaya çıkıyoruz. Aynı akışı, aynı enerjiyi ve aynı sonucu istiyoruz. Karşımızda iyi bir takım olacak. Burak Yılmaz hiç mağlup olmadılar. Bunun birçok sebebi var. Cesaretli oynuyorlar, sahada her alanda adam adama baskı yapıyorlar. Zor bir maç olacak ama her maç zor.