MasterChef All Star'da yarışmacılar, kaptanlık için kıyasıya bir rekabet içine girdi. 6 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde şefler, yarışmacılardan Krokan Bush yapmalarını istedi. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte merak edilen tüm detaylar...

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 6 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi krokan bushu yapmaya çalıştı. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli oldu. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU MU?

Masterchef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim belli oldu. MasterChef'te mavi takımın kaptanı HASAN, kırmızı takımın kaptanı ise ALİCAN oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU

Mavi Takım

Hasan Eren Sergen Barbaros Dilara Esra Tanya

Kırmızı Takım