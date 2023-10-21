Av Oyunları, ekranlardaki yerini almasıyla seyircilerden tam puan aldı. Başrolde Paige Sturges'ın aldığı ve başarılı komedyenin en sevilen filmleri arasında gösterilen Av Oyunları, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Av Oyunları filminin konusu ne? Av Oyunları oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...
AV OYUNLARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir grup eski asker, çalıntı parayla dolu bir çantayı bulmak için işe alınır. Fakat çantayı geleneksel av sezonu için avlanmaya çıkan bir avcı bulunca işler beklenmedik bir hal alır.
DENGESİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Paige Sturges
- Tito Ortiz
- Chris 'C.T.' Tamburello
- Skye Madsen
- Jeff M Hill
- Ed Morrone
- James Chick
- Randy Charach
- London May
- David Robert Moore
- Kelly Lynn Reiter