Av Oyunları filminin konusu gündemde yerini aldı. Av Oyunları ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunuda Justin Lee'nin oturduğu Av Oyunları filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Av Oyunları, ekranlardaki yerini almasıyla seyircilerden tam puan aldı. Başrolde Paige Sturges'ın aldığı ve başarılı komedyenin en sevilen filmleri arasında gösterilen Av Oyunları, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Av Oyunları filminin konusu ne? Av Oyunları oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...

AV OYUNLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir grup eski asker, çalıntı parayla dolu bir çantayı bulmak için işe alınır. Fakat çantayı geleneksel av sezonu için avlanmaya çıkan bir avcı bulunca işler beklenmedik bir hal alır.

DENGESİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?