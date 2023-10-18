MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 18 Ekim MasterChef eleme adayı belli oldu!

MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Kıran kırana geçen yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 18 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 19.10.2023- 01:02