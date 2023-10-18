MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 18 Ekim MasterChef eleme adayı belli oldu!
MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Kıran kırana geçen yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 18 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 19.10.2023- 01:02
MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 18 Ekim Çarşamba akşamı yayımlanacak bölümde belli oldu.
18 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Masterchef All Star'da 18 Ekim Çarşamba günü bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı TAHSİN oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te 18 Ekim Çarşamba günü Mısır mutfağından yemekler yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan gecenin eleme adayları EREN ve CEMRE oldu.