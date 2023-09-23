TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 23 Eylül Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak. Gönül Dağı 106. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 106. BÖLÜM ÖZETİ

Roket parçasının patlaması sonucu ağır yaralanan Veysel hastaneye kaldırılır. Veysel yaşayacak mı? Taner, Veysel'in yaralanmasından dolayı kendini suçlayarak bir karar alır. Taner'i kim durduracaktır? Selma annesinin ısrarıyla görücü usulü buluşmaya gitmeyi kabul eder. Selma'yı başka bir adamla kim görecektir? Ciritçi kendisine emanet olan koyunlardan birinin eksik olduğunu fark eder. Ciritçi kayıp olan koyunu bulabilecek midir?

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👉GÖNÜL DAĞI 106. BÖLÜM İZLE