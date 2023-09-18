MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KIM KAZANDI? MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU!

MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, mavi takım kaptanlığı için büyük bir rekabet içine girdi. 18 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümde şefler, yarışmacılardan çiğ köfte yapmalarını talep etti. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Haftanın takımları nasıl oldu? İşte tüm detaylar...

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 18 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için en iyi çiğ köfteyi yapmaya çalıştı.

Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu mavi takım kaptanı belli oldu ve haftanın takımları da netlik kazandı.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Heyecan düzeyi yüksek geçen oyunda kazanan yarışmacı Ayaz mavi takım kaptanı oldu. Ayaz rakibi olarak Kerem'i seçerek kırmızı takım kaptanını belirledi.

İŞTE MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI

MAVİ TAKIM: Ayaz (Kaptan), Kıvanç, Tahsin, Hasan, Azize, Sergen, Barış, Tanya, Alican.





KIRMIZI TAKIM: Kerem (Kaptan), Barbaros, Esra, Dilara, Tolga, Sefa, Batuhan, Eda