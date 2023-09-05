Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin konusu gündemde yerini aldı. Dayı: Bir Adamın Hikayesi ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunudaUğur Bayraktar'ın oturduğu Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Uğur Bayraktar'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dayı: Bir Adamın Hikayesi, sevilen bir kabadayının hayat hikayesini konu ediyor. Henüz çocukken, adalet duygusu içine yerleşmiş olan, cesaretli ve merhametli bir adam, haylazlıklarından bıkan ailesi tarafından çalışması için köyden İstanbul'a gönderilir. Adam, kahvecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanında çalışmaya başlar. Bu süreçte yaşadığı olaylar sonucu adam kabadayılar ailemine girer ve bir süre sonra bu dünyada zirveye yükselir.

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ OYUNCULARI KİM?

Ufuk Bayraktar

Gizem Karaca

Turgut Tunçalp

Efe Cevahir Bayraktar

Ahmet Varlı

Murat Akkoyunlu

Ümit Çırak

Beste Bereket

Kemal Başar

Cem Kurtoğlu

Banu Fotocan

Timur Ölkebaş

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı sinema filmi Dayı: Bir Adamın Hikayesi, 10 Aralık 2021 tarihinde vizyona girdi.