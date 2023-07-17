Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün, konusu ve oyuncu kadrosu ile büyük beğeni topladı. 6. yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak olan dizide Damla Sönmez ve Caner Cindoruk başrollerde yer alıyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Maviye Sürgün 6. bölüm izle, SHOW TV Maviye Sürgün 6. bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle 6. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Maviye Sürgün 6. yeni bölümü detayları...

MAVİYE SÜRGÜN 6. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Maviye Sürgün, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı, heyecan dolu konusu ile dikkat çöken dizinin 6. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Maviye Sürgün 6. bölüm izle, SHOW TV Maviye Sürgün yeni bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle 6. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Maviye Sürgün dizisi 5. bölüm bilgileri...

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MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ 6. BÖLÜM KONUSU

Ali üzerine atılan iftira sebebiyle göz altına alınır. Ali'nin göz altında olması Defne'yi üzer. Defne, Ali'nin suçsuz olduğuna birebir şahittir ancak Ozan'ın ısrarı Defne'nin istemediği bir adımı atmasına sebep olacaktır.

Ozan ulaşmak istediği altın çantası için Defne'yi kullanmaya devam eder. Ali, Defne konusunda şüpheleriyle mücadele ederken bu süreçte duygusal olarak yakınlaşan çift hiç beklemedikleri bir çekimle öpüşürler. Onları uzaktan izleyen Ozan'ın düşmanlığı ise giderek artacaktır.

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