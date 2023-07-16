atv'nin AKN Yağım imzalıi yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu Vermem Seni Ellere, 5. bölümüyle 16 Temmuz Pazar akşamı ekrana geldi. Başrollerini Emre Bey, Buse Meral ve Fatih Al'ın paylaştığı Vermem Seni Ellere hakkında arama motorlarında araştırılan 'Vermem Seni Ellere 5. BÖLÜM İZLE - Vermem Seni Ellere 5. bölüm izle' konularını haberimizde derledik.

VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Vermem Seni Ellere ile açtı. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Vermem Seni Ellere'nin 5. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM İZLE

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VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM KONUSU

Zeliş ve Hande sonunda karşı karşıyadır. Zeliş her şeyi öğrenmek üzeredir. Mehmet, bunu fark ettiğinde büyük bir hamle yapması gerektiğini anlar. Mehmet'in planı işlediğinde Zeliş; Mehmet tarafından yemeğe davet edildiğini zannederken gözünü karakolda açmıştır. Mehmet, paçayı kurtardığını düşündüğünde bu kez Hande, çok başka bir planla karşısına çıkmış, Zeliş ve Mehmet'in burnunun dibine gelmiştir. Mehmet'e, Kıvanç'a ve Uğur'a rahat yüzü yoktur artık. Hande, Taşkıran'da iş birliği yapabileceği, kullanışlı bir ortak bulmuştur kendisine.

Soner'le birlikte Zeliş ve Mehmet'e göz açtırmayacaklardır. Zeliş, başlarda Hande'den rahatsız olsa da zaman geçirmeye başladıkça, onun hakkında yanıldığını düşünmeye başlar. Mehmet'in kendisine olan hislerinin de farkındadır, o yüzden Hande'yi tehlike olarak görmeyecektir. Ama kader, ağlarını öyle bir örecektir ki… Bu defa Hande'nin bile haberi olmadan Zeliş, Mehmet'le ilgili gerçeği öğrenmenin eşiğine gelecektir. Zeliş; Mehmet'le Hande'nin hayatlarını birleştireceği yerdedir.

VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM İZLE

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