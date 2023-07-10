Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün, konusu ve oyuncu kadrosu ile büyük beğeni topladı. 5. yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak olan dizide Damla Sönmez ve Caner Cindoruk başrollerde yer alıyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek istyenler arama motorlarında Maviye Sürgün 5. bölüm izle, SHOW TV Maviye Sürgün 5. bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle 5. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Maviye Sürgün 5. yeni bölümü detayları...

MAVİYE SÜRGÜN 5. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Maviye Sürgün, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı, heyecan dolu konusu ile dikkat çöken dizinin 5. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Maviye Sürgün 5. bölüm izle, SHOW TV Maviye Sürgün yeni bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle 5. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Maviye Sürgün dizisi 5. bölüm bilgileri...

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MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ 5. BÖLÜM KONUSU

Kasabada oteli olan ve Ozan'ın ortağı gibi davranan Serhat, Salih'in borçlarını üzerine almış ve bu borçları Salih'e karşı koz olarak kullanmaya başlamıştır. Kasabada oteli olan ve Ozan'ın ortağı gibi davranan Serhat, Salih'in borçlarını üzerine almış ve bu borçları Salih'e karşı koz olarak kullanmaya başlamıştır. Ozan'ın tavsiyesi üzerine aileyi zora sokan Serhat, Salih'e borcunu ödemesi için zaman verir. Ancak Salih'in banka hesabındaki paralar çekilmiştir! Ali bankada Salih'in hesabındaki durumları çözmek için adım atar. Defne de ona eşlik ederken kendilerini büyük bir iftiranın ortasında bulurlar. Ali'yi bir hedef haline getirmiş olan Ozan ise Ali'nin geçmişi hakkındaki sırrı öğrenir. Ali ve Ozan arasındaki kartlar yeniden dağıtılacaktır.

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