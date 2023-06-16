Ateş Kuşları 20. BÖLÜM İZLE

Başrollerinde İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı atv ekranlarının yeni dizisi Ateş Kuşları, son bölümüyle 16 Haziran Cuma günü ekrana gelecek. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da tüm dikkatleri üzerinde toplayan Ateş Kuşları hakkında arama motorlarında Ateş Kuşları 20. bölüm full izle - Ateş Kuşları son bölüm izle - atv Ateş Kuşları izle full HD sorgulamaları yapıyor. İşte Ateş Kuşları 20. bölüm detayları...

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 20. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 16 Haziran Cuma günü yayınlanacak 20. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 20. bölüm bilgileri...

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ATEŞ KUŞLARI 20. BÖLÜM KONUSU

BARBAROS'UN ACI GÜNÜ!

Barbaros 'un annesinin ölüm haberini vermek Gülayşe'ye düşer. Barbaros bu acı haberle yıkılır. Barbaros, annesinin intihar ettiğine inanacak mı?

NAZMİYE'NİN HAİN PLANLARI!

Pamir, Çatal'ı hapisten kaçırmayı başarır ama Şirin'in ölümü Naz ve Çatal'ı birbirine düşürür. Ama Naz'ın Çatal'ı ortak etmek istediği yeni planları vardır. Naz başarılı olabilecek mi?

BARBAROS, GÜLAYŞE'YE EVLENME TEKLİFİ EDİYOR!

Nizam, Barbaros'un kaybına çok üzülse de Naz'ın dolduruşuna gelir, annesinin yokluğunda Gülayşe'nin Barbaros'un yanında olmasına karşı çıkar ama aşıklar inatla direnirler, hatta Barbaros daha da ileri gidip Gülayşe'ye evlenme teklifi eder. Nizam bunu duyunca kıyamet kopar! Peki Gülayşe ne yapacak? Yeni kavuştuğu babasını mı hayatının aşkı Barbaros'u mu seçecek?

KARA, ATEŞ KUŞLARI'NDAN NE İSTİYOR?

Kara, Ateş Kuşları'nın aklıyla oynamaya başlar. Sare, Kara'nın nerde olduğu ile ilgili bir ipucu ele geçirir. Kara'nın öldüğünü düşünen Ateş Kuşları bu girdaptan kurtulabilecek mi? Gerçekten gelen Kara mı?

KARA'YA NE OLDU?

Geçmişte ise Köksüzler olacaklardan habersiz Nebahat'in tuzağına doğru yürümektedir ve bu tuzak onların Kara'yı kaybetmesine sebep olacaktır.

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)