Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - 29 Mayıs Survivor
Survivor'da heyecan devam ederken takımların saf dışı kalıp bireyselliğin öne çıktığı dönem başladı. 29 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 29 Mayıs 2023 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2023- 14:30 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023- 14:30
Survivor mücadelesi hız kesmeden kıran kırana devam ediyor. Takımlar, finale adını yazdırmak için varını yoğunu ortaya koyarak performans sergiliyor. 29 Mayıs Pazartesi günü kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ikinci dokunulmazlık oyununa çıktı... İşte, Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan isim...
SURVIVOR'DA ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım mücadeleleri durdurak bilmeden sürüyor. 29 Mayıs Pazartsi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.