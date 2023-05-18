AL SANCAK 15. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 15. bölümüyle ekranlara gelecek. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının 15. bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 15. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 15. BÖLÜM İZLE

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AL SANCAK 15. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Elizabeth ve Ali'nin aynı anda vurulmasıyla şok olan Nadia müthiş bir sıkılmışlık içinde kalır. Bir tarafta Ali, diğer tarafta Elizabeth vardır. Nadia ilk kime yardıma gidecektir? Boran için yolun sonu mu geliyor? Pençe Timi tarafından köşeye sıkıştırılan Boran ele geçirilir. Yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirilen Boran, Sacit ile karşılaşır. Gülseren'in katiliyle yüzleşen Sacit ne yapacaktır? Aslı ve Selim arasında neler yaşanacak? Boran'ın yakalanması sebebiyle Pençe Timi bir eğlence düzenler. Keyifli anlar yaşanırken Selim artık Aslı'ya duygularını açar. Aslı, Selime ne cevap verecektir? Ali Yüzbaşı köşeye sıkışıyor Yakalanan Boran konuşmaz. Boran'ın konuşması için Ali Yüzbaşı çocuklarının bulunması gerektiğini düşünür. Böylelikle hem çocukları Boran'ın elinden kurtarmış olacak, hem de Boran'ı konuşturacaktır. Evin yeri tespit edildikten sonra Ali tek başına operasyona gider. Boran'ın çocuklarını bulan Ali beklenmedik bir sürpriz ile karşılaşıp düşmanın eline geçer ve işkence görür. Ali nasıl kurtulacaktır?

AL SANCAK 15. BÖLÜM İZLE

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