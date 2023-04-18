Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 18 Nisan Salı günü izleyisici ile buluştu. Star TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan ve etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Gecenin Ucunda dizisinin 25. yeni ve son bölüm bilgilerine haberimizde yer verdik.

Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 25. bölümüyle ekranlara geldi. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 25. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 25. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Macide, Kazım'dan kaçıp kurtulabilecekken Nermin'e verdiği sözü tutmayı tercih eder.

Yeni doğmuş bir bebeğin annesinden ayrı kalmasına razı olamayan Macide, kendini feda ederek Taner'i annesine kavuşturur.

GECENİN UCUNDA 25. BÖLÜM İZLE

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Ancak Macide'yi bekleyen şey bir esir hayatıdır. Şermin, Sara ve Nejat onu bu esaretten kurtarmak için neler yapabileceklerini kara kara düşünürler.

Hiç beklemedikleri bir anda Cihangir'den gelen yardım eli, işleri tersine döndürecek ve Macide için kurtuluş umudu olacaktır.

GECENİN UCUNDA 25. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 25. BÖLÜM İZLE

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