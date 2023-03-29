SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 Mart 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor yeni sezon oldukça heyecanlı olarak devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 29 Mart Çarşamba tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 29 Mart 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2023- 11:40 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023- 11:40