Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart kararı!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 25. dakikada Orkun Kökçü, Alvarez'e yaptığı hareketin ardından hakem Ali Yılmaz sarı kartını gösterdi. VAR'ın uyarısı sonrası ise hakem Ali Yılmaz, Orkun'a kırmızı kartını gösterdi.
Yayın Tarihi: 02.11.2025 - 20:31 Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 - 20:46
Trendyol Süper Lig'in 11.haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Derbinin 25. dakikada Orkun Kökçü'nün Alvarez'e yaptığı hareketin ardından hakem Ali Yılmaz sarı kartını gösterdi.
VAR'ın uyarısı sonrası ise hakem Ali Yılmaz, Orkun'a kırmızı kartını gösterdi.
İŞTE O POZİSYON:
