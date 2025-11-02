Derbide bir kırmızı kart daha! Sergen Yalçın...
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi ağırladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, hakeme yoğun itiraz sebebiyle kırmızı kart gördü. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 02.11.2025 - 20:34 Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 - 21:01
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadelenin 27. dakikasında Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesinin ardından hakeme itiraz eden Sergen Yalçın, tepkilerin ardından direkt kırmızı kartla tribüne çıkmak zorunda kaldı.
İŞTE O ANLAR
Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
