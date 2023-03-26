Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 58. bölümüyle ekranlara geldi. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 58. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 58. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 26 Mart Pazar günü yeni ve 58. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 58. yeni bölümü...

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YARGI 58. BÖLÜM KONUSU

Pars'ın kayboluşunun ardındaki dehşet ve Igor'un tehdidi, bugüne kadar Ilgaz'ın omuzlarına binmiş en büyük yüktür.

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Hızlı hareket etmek zorundadır, kimsenin kılına zarar gelmeden ailesini ve arkadaşlarını güvende tutmak için radikal bir karar alır.

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Ancak tehdidi sonsuza dek yok etmek için asıl Igor'un maşası olan tetikçiyi bulmak zorundadır.

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Bu yoldaki en büyük destekçisi yine Ceylin'dir, onun sıkışmışlığı ve çaresizliğini çözebilmek için elinden geleni yapar.

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