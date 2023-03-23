📺 Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm İZLE

Show TV'nin sevilen dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, perşembe saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin son bölümünden beri meraklı bekleyiş içine giren seyirciler, Sadi ve Songül'ün yeni bölümde neler yapacağını heyecan içinde bekliyordu. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 23 Mart Perşembe günü 32. yeni bölümüne dair detaylar...

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 23 Mart Perşembe saat 20.00'de, 32. bölümünyle ekranlara gelecek. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 32. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 32. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 32. BÖLÜM KONUSU

Sadi, Servet'le hiç beklemediği bir yerde karşılamıştır. Başında olduğu masada uzlaşmayı sağlamaya çalışırken Servet'e karşı kendini tutabilecek midir? Songül'ün Sadi'yle yaptıkları planın Sadi tarafından sürprize dönüşmesi eğlenceli anlar geçirmelerini sağlasa da Sadi'nin Songül'ü korumak için aldığı bir görevi ondan saklamak zorunda kalması işleri karıştırır. Servet yapacağı kaçakçılık için güvenilir bir isimle anlaşır. Yörük lakaplı bu kişi aynı zamanda organize ekibinin de muhbirler sayesinde haber aldığı ve bulmaya çalıştığı bir kişidir. Sevkiyat sırasında organizenin yaptığı baskında Servet'in yanında olan Yörük, ekipler tarafından yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 32. BÖLÜM İZLE