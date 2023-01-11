Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı gerçek bir hayat hikayesinden alıntılanan Çöp Adam dizisi, 7. yeni bölümüyle ekrana geldi. Konusuyla olduğu kadar Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başarılı persormansıyla da izleyicilerin beğenisini kazanan Çöp Adam dizisinin 11 Ocak Çarşamba günü ekrana gelen 7. ve yeni bölüm bilgilerini haberimizde derledik.
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ÇÖP ADAM 7. BÖLÜM KONUSU
Peri'nin yalıya gelişi evde bomba etkisi yaratır. Bir anda ortalık yangın yerine dönerken Berrin, Tamer'le ilgili şüphelerinde haklı olduğunu en acı şekilde öğrenir.
Peri'nin korunmaya ihtiyacı olduğunu bilen Tamer iyice köşeye sıkışır, ailesinin paramparça oluşunu eli kolu bağlı izlemek durumunda kalır.
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Tüm gerçekler gün yüzüne çıkınca dönüşü olmayan kararlar alan Berrin'i durduran ve yönlendiren yine Ahu olur. Ahu'nun öfkeyle attığı adımlar, herkesi bir adım daha sona yaklaştırır.
Tamer için her şey kontrolden çıkmışken, hayatının en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda kalır.
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ÇÖP ADAM OYUNCULARI
- Engin Altan Düzyatan
- Elçin Sangu
- Sedef Avcı
- Füsun Demirel
- Salih Kalyon
- Elçin Afacan
- Ali Yoğurtçuoğlu
- Hülya Şen
- Cankat Aydos
- Büşra Çam
- Şeyda Terzioğlu
- Eylül Uğan
- Sinan Albayrak
- Güliza Nisa Uray
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