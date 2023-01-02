Solyaris (Solaris) filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

TV'de ekrana gelecek olan Solyaris filmi heyecanla bekleniyor. Bilim kurgu türündeki 1972 yapımı film, heyecan dolu sahneleriyle sinemaseverleri bekliyor. Peki, Solyaris filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Solyaris filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Solyaris filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 1972 yapımı bilim kurgu filmi Solyaris detayları haberimizde...

SOLYARIS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Solaris 1972 yapımı Sovyet sanat filmidir. Stanisław Lem'in aynı adlı romanından uyarlanan yapımın yönetmenliğini Andrey Tarkovski üstlenmiştir. Duygusal krizler nedeniyle başarısızlığa uğrayan bir uzay deneyini konu almaktadır.