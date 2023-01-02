Başrollerini Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Nick Jonas'ın oynadığı 3 serilik Jumanji filmi, televizyon ekranlarından izleyicileriyle buluşuyor. Macera ve komediyi bir arada bulma imkanı sunan Jumanji hakkında seyirciler, JUMANJI filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabını araştırıyor.

Jake Kasdan ve Joe Johnston'un yönetmenliğini paylaştığı macera ve komediyi ya nyana seyirciye sunan Jumanji, benzersiz bir eğlence deneyimi sunuyor. 3 filmlik seride ilk yapım olan Jumanji'nin yanı sıra Jumanji Vahşi Orman ve Jumanji Yeni Seviye de eşit derecede beğenildi. Peki JUMANJİ filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji filmi ne zaman çekildi? İşte tüm cevaplar...

JUMANJI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir kız çocuk ve erkek kardeşi eski ve esrarengiz bir masa üstü aile oyununu keşfedip oynamaya başladıklarında, aynı oyun tarafindan 25 yıl önce yutulmuş Alan Parrish'in serbest kalmasını sağlarlar. Yutulduğu zaman onlar gibi bir çocuk olan Parrish şimdi ise koca bir adamdır.

JUMANJI OYUNCULARI KİM?

Robin Williams

Bonnie Hunt

Jonathan Hyde

David Alan Grier

Kirsten Dunst

Bradley Pierce

Bebe Neuwirth

Adam Hann-Byrd

Laura Bell Bundy

Dwayne Johnson

Kevin Hart

Karen Gillan

Jack Black

Danny DeVito

Awkwafina

Madison Iseman

Alex Wolff

Nick Jonas

Danny Glover

Morgan Turner

Ser'Darius Blain

JUMANJI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Jumanji'nin ilk filmi 1995 yılında çekilirken Jumanji: Vahşi Orman'ın yapım tarihi 2017, Jumanji: Yeni Seviye'nin ise 2019'dur.