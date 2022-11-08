Üç Kız Kardeş 25. BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 25. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 25. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 8 Kasım Salı günü yayınlanan yeni bölüm için Üç Kız Kardeş 25. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş, Kanal D canlı yayın izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Üç Kız Kardeş 25. bölümü izle...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 8 Kasım Salı günü ekranlara gelen 25. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 25. BÖLÜM KONUSU

Türkan, Ferit'le basına düşmesinin sebebinin Mine olduğunu öğrenir. Türkan, kumpasların altından Mine'nin çıktığını anlayınca ailesini karşısına alarak Korman'larla kalmaya karar verir. Türkan'ın, Sadık'la evine dönmemesi ve Somer'le ilgili ortaya çıkan sırlar Nesrin ve Sadık'ın arasını açar. Sadık, Nesrin'in Türkan'la ilgili bildiği ve uzun zamandır kendisinden sakladığı durumları sindiremez ve evi terk eder.

Sadık evi terk ettiği için Dönüş ve Derya, Somer enişteleriyle kalmayı seçtiği için Türkan'ı suçlar. Derya'nın sertçe çıkışması Türkan ve Derya'nın arasının açılmasına neden olur.

Mine, polise vereceği ifadeyi tehdit olarak öne sürerek önce Türkan'ı sonra da Rüçhan'ı kullanmaya çalışır. Türkan, karnındaki bebekle ilgili kararsızlık yaşarken Somer, Türkan'ı sevgisine ikna etmeye çalışır.

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Rüçhan, Mine'nin sert tehditlerinden sonra oğlunun geleceği için Türkan'a yalvarmak durumunda kalır. Mine, polise vereceği ifade üzerinden isteklerini Türkan ve Rüçhan'a yaptırmaya çalışırken Somer'e olan aşkı konusunda ısrarcı davranır ve Somer, Mine'nin kurduğu kumpasları öğrenir.

Mine, isteklerini Kormanlar'a yaptırabilecek mi? Türkan, Somer'le bir geleceğe yelken açacak mı? Sadık ve Nesrin, uzlaşabilecek mi?

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