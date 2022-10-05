KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU | Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları...

atv ekranlarında yeni sezonda diziseverlerle buluşan Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği Kuruluş Osman'ın hayranlarının heyecanla beklediği yeni sezonda oyuncu kadrosu da merak edilen konular arasında. İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2022- 17:31