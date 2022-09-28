Sevilen süper kahraman filmi Deadpool'un yeni filmi için tarih açıklandı. Ryan Reynolds, yaptığı paylaşım ile filmin tarihini duyurdu ve Hugh Jackman'ın Wolverine olarak filmde rol alacağını da müjdeledi. İşte detaylar...

Son dönemde en çok sevilen süper kahraman filmlerinden biri olan Deadpool yeni filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Deadpool serisi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Hugh Jackman, Deadpool filminde Wolverine olarak rol alacak. Oyuncunun 2000 yılında ilk X-Men filmiyle başlayan macerası 2017 yılında vizyona giren Logan filmiyle son bulmuştu.

DEADPOOL FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ryan Reynolds Deadpool 3'ün ne zaman vizyona gireceğini bir video ile duyurdu. Ryan Reynolds, Twitter üzerinden paylaştığı videoda Deadpool 3'ün vizyon tarihini 6 Eylül 2024 olarak açıkladı.

HUGH JACKMAN SÜRPRİZİ

Ryan Reynolds, yayınladığı videoda Wolverine karakterine Hugh Jackman'ın hayat vereceğini de açıkladı. Bu gelişme sinemaseverlerde heyecan yarattı.

HUGH JACKMAN KİMDİR?

Ünlü sinema oyuncusu Hugh Jackman, 12 Ekim 1968 yılında dünyay geldi. Müzikal ve televizyon eserlerinde yer almıştır. Aktör ve yapımcıdır. Hugh Jackman, Avustralyalıdır.

HUGH JACKMAN FİLMLERİ