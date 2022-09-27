KURULUŞ OSMAN 99. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 4. sezonuyla ekranlara dönüyor. Kuruluş Osman takipçileri, çarşamba günü yayınlanan dizinin başlamasına kısa bir süre kala "Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?" ve "Kuruluş Osman 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı? gibi soruları aratmaya başladı. Kuruluş Osman'ın 99. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgiler ve Kuruluş Osman dizisinin 99. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 99. BÖLÜM FRAGMANI - Atv ekranlarının reyting rekorları kıran dizi Kuruluş Osman izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dördüncü sezonuyla ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'ın 99. ve yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Kuruluş Osman takipçileri, 5 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölüm öncesi Kuruluş Osman 99. bölüm fragmanını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman'ın 99. bölümünde neler yaşanacak? İşte Kuruluş Osman 99. bölüm fragmanı...

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KURULUŞ OSMAN KONUSU

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

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KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Burak Özçivit (Osman) Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Seda Yıldız (Edebalı), Özge Törer (Bala), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Rüzgar Aksoy (Turgut), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Oğuzhan Karbi (Nestor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Recep Çavdar (Andreas), Serdar Özer (Barkın Bey), Zehra Yılmaz (Selvi Hatun), Gözel Rovshanova (Alaca Hatun), Sibel Aytan (Zehra Hatun)

👉KURULUŞ OSMAN 99. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN