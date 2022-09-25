Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Icardi, eşi Wanda Nara ile yollarını ayırmaya karar vermişti. Wanda Nara, ayrılık sonrası ilk kez açıklama yaptı. İşte o sözler...

Wanda Nara, Icardi'den ayrıldığı için sitem eden hayranlarına sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Nara, "Kalma arzusundaydım ama ayrıldım.Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım. Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün" karşılığını verdi.

Wanda Nara'nın avukatı da Arjantin'de katıldığı bir programda müvekkilinin doğru karar verdiğini savundu. Avukat Ana Rosenfeld, ayrılık kararının kesin olduğunu belirterek, "Ayrılık anlaşarak olmadı. Wanda üzgün ve kırgın ama bu kararı kendi başına aldı. Wanda Nara bu konuda kısa süre içinde geniş bir açıklama yapacak. Her şeyin iyi olacağına hayranlarının güvenmesini istiyor. Bu karar da çiftin ortak düşüncesiyle alınmış bir karar değil, tek yönlü bir karar" ifadesini kullandı.

Arjantin basını, ayrılan çiftin mal paylaşımının hayli zor olacağını dile getirdi. İkilinin 10 yılda edindiği mal varlığı ise şöyle sıralandı:

World Marketing Football'un %100'ü Wanda Nara'ya ait.

Mauro Icardi'nin M19 markası.

Wanda Kozmetik.

7 lüks araba (Lamborghini Huracan Spyder, Bentley Bentayga, Rolls Royce Ghost, Hummer H2, Mercedes Benz G-Serisi, Range Rover, Cadillac Escalade).

Arjantin'de 5 ev.

İtalya'da 4 daire

Como Gölü'nde bir villa.

Galliate kırsalında bir villa.