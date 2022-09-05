2018 yapımı Aksiyon ve bilim kurgu filmi 'Yüksek Güç (Higher Power)' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını 'Yüksek Güç (Higher Power) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Yüksek Güç (Higher Power) filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Yüksek Güç (Higher Power) filmine dair detaylar...

Yüksek Güç (Higher Power) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Yüksek Güç (Higher Power) filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2018 yapımı aksiyon/bilim kurgu filmi Yüksek Güç (Higher Power) detayları haberimizde...

YÜKSEK GÜÇ (HİGHER POWER) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ailesinin hayatı tehlikede olan Joseph Steadman, dünyayı kurtarabilecek ya da yok edebilecek bir savaşta kendini manyak bir bilim insanının isteksiz test konusu bulur.