23 Ağustos MasterChef eleme adayı kimler? 23 Ağustos MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Son olarak 23 Ağustos'ta yayınlanan bölümde eleme adayları ve dokunulmazlığın sahibi merak edildi. İşte MasterChef Türkiye'de 23 Ağustos tarihinde eleme adayları ve dokunulmazlığın sahibi...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 24.08.2022- 00:43