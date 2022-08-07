A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yetenekli oyuncusu geçtiğimiz sezon VakıfBank'ta adından sıkça söz ettirmişti. Sarı-siyahlıların geçtiğimiz sezon kazandığı 5 kupada Zehra Güneş'in payı sporseverler tarafından takdir edilmişti.
Zehra Güneş'ten dev anlaşma! Kazancı duyanları şaşkına çevirdi...
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın yetenekli oyuncularından Zehra Güneş, yaptığı reklam anlaşmasıyla gündemde yerini aldı. Sosyal medyada birçok sporseverin radarında olan yetenekli voleybolcunun bu anlaşmadan elde edeceği kazanç ise dudak uçuklattı! İşte anlaşmanın detayları...
Spordaki başarısıyla birlikte, gönülleri kazanan Zehra Güneş Instagram hesabında 2 milyon 200 bin takipçiye ulaşmasının ardından özel hayatı ile de gündeme gelmeye devam etti.
Yeni aşkıyla da dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş'in paylaşımları kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu ve başarılı voleybolcunun hayatına dair detaylar araştırılmaya başladı.